Aandeelhouders gaan beloningen goedkeuren

Dit is een buitengewoon goede maatregel,want bij veel bedrijven verdienen(graaien)de toppers absurde bedragen,10,hooguit 20x het salaris van de mensen op de werkvloer lijkt mij eerlijk,want de mensen op de werkvloer moeten goed beleid dan toch wel uitvoeren.

Het beursverhaal begint voor mij schitterend van de week,ik ga in ene keer van -5,8% naar +6,4% oftenwel,ik schrijf weer groen,dankzij mijn lieve besi en ook amg gaat met zevenmijls laarzen vooruit.

Voor het beurslied hebben we een kinderliedje gekozen;hop paardje,hop,wij rijden in galop,tussen beren en stieren,met die laatste valt er nu weer veel te vieren!!.het gaat u wel,namens blokland international,ik kon weer een prachtige vracht oudijzer richting Dalm brengen,bedankt ouwe super firma!!!