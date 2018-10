Wall Street buigt zich over IBM en Netflix

Gepubliceerd op | Views: 1.311

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York zijn woensdag met verliezen geopend. Beleggers op Wall Street verwerken onder meer de resultaten van techconcern IBM, die erg tegenvielen. Netflix viel wel in de smaak met zijn kwartaalbericht.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,5 procent lager op 25.669 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent naar 2805 punten en techgraadmeter Nasdaq begon een fractie in de min op 7645 punten. Het vertrouwen in de economie dat een dag eerder nog voor stevige koerswinsten zorgde, lijkt hiermee weer wat weggeëbd.

IBM leverde in de eerste handelsminuten dik 7 procent aan beurswaarde in. Het concern zag zijn omzet dalen en stelde vooral teleur op het vlak van clouddiensten, een belangrijke groeimarkt.

De koers van Netflix schoot juist zo'n 6 procent omhoog. Het videostreamingbedrijf presenteerde onder meer beter dan verwachte resultaten en liet een sterke aanwas van abonnees zien. Ook United Continental was in trek, met een winst van dik 4 procent. Het luchtvaartconcern verhoogde voor de derde keer dit jaar zijn winstverwachting, ondanks gestegen brandstofprijzen.