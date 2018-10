Shell verkoopt Deense dochter voor 1,9 miljard

Gepubliceerd op | Views: 1.125

DEN HAAG (AFN) - Olie- en gasconcern Shell verkoopt zijn Deense dochter Shell Olie- og Gasudvinding Danmark (SOGU) aan het Noorse energiebedrijf Noreco. Die partij betaalt 1,9 miljard dollar voor deze upstream-tak van Shell. SOGU produceert dagelijks het equivalent van 67.000 vaten olie.

Door de verkoop doet Shell niet meer aan exploratie en olie- en gaswinning in Denemarken. Het Brits-Nederlandse bedrijf blijft overigens wel actief in het Scandinavische land met onder meer een raffinaderij in Fredericia.

De verkoop maakt deel uit van het grotere verkoopprogramma van Shell na de aankoop van gasreus BG Group in 2016. Het concern wil voor in totaal 30 miljard dollar aan bezittingen afstoten. Dat totaal moet dit jaar bereikt worden.

De verkoop van SOGU moet nog worden goedgekeurd door toezichthouders. Shell verwacht dat die goedkeuring in de eerste helft van volgend jaar komt en dat de verkoop dan kan worden afgerond.