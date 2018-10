United Continental weer positiever over winst

Gepubliceerd op | Views: 329

CHICAGO (AFN/BLOOMBERG) - United Continental, het moederbedrijf van luchtvaartmaatschappij United Airlines, heeft voor de derde keer dit jaar de winstverwachting verhoogd. Oplopende brandstofkosten werden in het derde kwartaal ruimschoots gecompenseerd door de groeiende vraag naar duurdere tickets.

Het bedrijf voorziet voor dit jaar een winst per aandeel van minstens 8 dollar. Eerder werd hier gerekend op minimaal 7,25 dollar. Tropische stormen snoepten de voorbije maanden wel iets af van de winst van het concern. Het derde kwartaal werd desondanks afgesloten met een winst per aandeel van 3,06 dollar. De omzet steeg in de periode met 11 procent tot 11 miljard dollar.

Volgens kenners hebben luchtvaartmaatschappijen momenteel de wind mee en is er duidelijk sprake van een ,,reismarkt". Daarbij plukt United Continental de vruchten van eerdere inspanningen om capaciteit naar zijn belangrijkste hubs uit te breiden.

De brandstofprijs viel in de meetperiode 763 miljoen dollar hoger uit. Dat komt neer op een stijging met 42 procent. Deze extra kosten werden door het bedrijf volledig doorberekend in de ticketprijzen.