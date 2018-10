Gepubliceerd op | Views: 1.016 | Onderwerpen: Duitsland

BUNNIK (AFN) - Bouwbedrijf BAM heeft twee opdrachten in Duitsland verworven met een gezamenlijke waarde van meer dan 75 miljoen euro. De opdrachten zijn voor dochterbedrijf BAM Deutschland.

Het gaat om een kantoor en woongebouw in het centrum van Berlijn ter waarde van 39 miljoen euro. Dit gebouw moet eind 2020 opgeleverd worden. Daarnaast wordt een nieuwe vleugel gebouwd voor het universiteitsziekenhuis in Jena, in het oosten van Duitsland, voor 34,5 miljoen euro. Deze nieuwbouw wordt naar verwacht in maart 2021 opgeleverd.