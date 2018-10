Britse inflatie zwakt af

Gepubliceerd op | Views: 358 | Onderwerpen: Groot-Britannië, inflatie

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De inflatie in Groot-Brittannië is in september afgezwakt naar 2,4 procent op jaarbasis, van 2,7 procent in augustus. Dat meldde het Britse nationale statistiekbureau.

Economen hadden in doorsnee op een inflatie van 2,6 procent gerekend. Er was neerwaartse druk door lagere kosten voor voedsel, transport en kleding. De kerninflatie, dus exclusief energie, voedsel en genotmiddelen, zakte naar 1,9 procent, van 2,1 procent een maand eerder.