'Vrees voor Google bij TomTom begrijpelijk'

Gepubliceerd op | Views: 2.865

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De vrees voor Google onder beleggers in TomTom is begrijpelijk, want er is een gerede kans dat meer autofabrikanten voor hun navigatietechnologie overstappen naar de Amerikaanse technologiegigant. Niettemin zijn de dinsdag gepresenteerde kwartaalresultaten van TomTom sterk. Dat schrijft NIBC in een analistenrapport.

Het aandeel TomTom leverde dinsdag flink aan waarde in op het nieuws dat Volvo zijn contract met TomTom voor navigatiediensten opzegt. NIBC schrijft niet goed te begrijpen waarom beleggers werden verrast, aangezien de Zweden in mei al hadden aangekondigd over te stappen op de diensten van Google.

Vorige maand tekende de alliantie van autofabrikanten Renault, Nissan en Mitsubishi ook een contract met Google voor navigatiediensten, wat werd gezien als flinke klap voor TomTom. NIBC wijst er op dat het samenwerkingsverband niet al zijn automodellen uitrust met Google-producten voor navigatie, dus hier zijn nog kansen voor TomTom. Ook de groei van de divisie Telematics en de naar boven bijgestelde financiële verwachtingen voor dit jaar stemmen positief, aldus NIBC.

De zakenbank handhaaft zijn neutral-advies, maar verhoogt het koersdoel naar 7 euro. Het aandeel TomTom stond woensdagochtend omstreeks 10.10 uur 5,8 procent hoger op 6,35 euro.