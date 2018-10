'Positief bericht van AMG'

Gepubliceerd op | Views: 1.060

AMSTERDAM (AFN) - Metalenspecialist AMG Advanced Metallurgical Group (AMG) gaat in de Verenigde Staten een tweede recyclingfabriek bouwen. Dat is een positief bericht, aldus analisten van ING in een reactie.

De fabriek zal een kopie zijn van een al bestaande faciliteit in Cambridge, Ohio. Financiële details werden niet verstrekt, maar ING denkt dat de capaciteitsvergroting circa 60 miljoen tot 80 miljoen dollar zal bijdragen aan het bedrijfsresultaat (ebitda) bij de huidige prijzen, bij een kapitaalinvestering van ongeveer 250 miljoen dollar.

ING hanteert een buy-advies op AMG, dat woensdag omstreeks 09.25 uur 1,7 procent hoger noteerde op 39,30 euro.