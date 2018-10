Danone verkoopt minder babyvoeding in China

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: China

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Het Franse voedingsmiddelenconcern Danone heeft in het afgelopen kwartaal te kampen gehad met een fikse daling van de vraag naar babyvoeding in China. Die klap ving het bedrijf deels op met de aantrekkende verkoop van yoghurt in de Verenigde Staten en Europa.

In totaal verkocht Danone voor 6,2 miljard euro aan producten, 4,4 procent minder dan een jaar eerder. Op vergelijkbare basis, waar onder meer wisselkoerseffecten uit zijn gefilterd, steeg de omzet 1,4 procent.

De tak voor gespecialiseerde voeding had te kampen met een afname in de vraag naar babyvoeding in China van zo'n 20 procent. In de voorgaande twaalf maanden voerde Danone de verkoop van de babyvoeding juist stevig op in het Aziatische land, geholpen door een grote geboortegolf die nu over zijn piek heen is.

In Noord-Amerika en Europa deed Danone daarentegen goede zaken met yoghurt- en zuivelproducten, zoals Activia en Alpro. Door het warme weer in Europa verkochten de Fransen ook meer flesjes bronwater zoals Evian.