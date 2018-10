Nikkei zet herstel voort

Gepubliceerd op | Views: 260

TOKIO (AFN) - De Japanse effectenbeurs zette woensdag het herstel voort en eindigde voor de tweede dag op rij hoger. Beleggers trokken zich op aan de stevige koerswinsten op Wall Street, waar de stemming werd gesteund door sterke bedrijfsresultaten. Ook de andere beurzen in het Verre Oosten stonden in het groen.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio sloot 1,3 procent in de plus op 22.841,12 punten. Een dag eerder won de Japanse hoofdindex al ruim 1 procent. Vooral de technologiebedrijven waren in trek na de forse koerswinsten onder Amerikaanse branchegenoten. Tokyo Electron steeg 3 procent en Advantest dikte 3,5 procent aan. De Japanse exportbedrijven profiteerden daarbij van een goedkopere Japanse yen.

Technologieconcern Softbank kreeg er ruim 2 procent bij na berichten dat het online taxibedrijf Uber een beurswaarde van 120 miljard dollar zal krijgen wanneer het bedrijf volgend jaar naar de beurs gaat. Softbank is de grootste aandeelhouder van Uber.

Samsung

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,3 procent in de plus. In Seoul klom de Kospi 1,1 procent. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung, een zwaargewicht in de index, steeg 1,5 procent. De All Ordinaries in Sydney won 1,2 procent. In Hongkong hadden beleggers een vrije dag.