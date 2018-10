Akzo voert kostenbesparing door

Gepubliceerd op | Views: 1.112

AMSTERDAM (AFN) - Verfconcern AkzoNobel gaat stevig snijden in de kosten. Het bedrijf kondigde bij de presentatie van de kwartaalcijfers aan tegen 2020 voor 200 miljoen euro aan kosten te willen besparen. Daarvoor trekt het bedrijf eenmalig 350 miljoen euro uit in de periode 2018-2020. Volgens topman Thierry Vanlancker zal de besparing gepaard gaan met banenverlies. Details daarover volgen later.

De kostenbesparing is onderdeel van de strategie van het bedrijf waarbij het zich volledig richt op verf en coatings. Het is de eerste keer dat Akzo de cijfers presenteert exclusief de onlangs verkochte chemiedivisie Specialty Chemicals.

Akzo wist in het derde kwartaal van het jaar meer geld te verdienen met de verkoop van zijn verven, ondanks een gedaalde omzet. Het bedrijf compenseerde onder meer de hogere kosten voor grondstoffen met het opvoeren van de prijzen. Akzo dat de prijzen voor ruw materiaal dit jaar naar verwachting blijven oplopen, maar in een minder hoog tempo in vergelijking met het begin van 2018.

Wisselkoerseffecten

De onderneming voerde de nettowinst op van 216 miljoen in het derde kwartaal vorig jaar naar 301 miljoen euro. De omzet daalde als gevolg van wisselkoerseffecten met 4 procent tot 2,4 miljard euro. Exclusief wisselkoerseffecten was de omzet stabiel.

De verfreus kampte de afgelopen tijd ook met acties onder personeel. Dat eist onder meer een stevige loonsverhoging en een bijstorting in het pensioenfonds. Volgens FNV moet Akzo niet alleen zijn aandeelhouders belonen na de verkoop van Specialty Chemicals. Ook personeel zou mee moeten meeprofiteren van de miljarden die de deal opbracht. Volgens Vanlancker wordt er ,,voorzichtige vooruitgang" geboekt in de toenadering met de bonden. Hij zegt dat het altijd beter is om met de partijen aan tafel te zitten om tot een oplossing te komen.