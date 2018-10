AMG zet stap met tweede recyclingfabriek in VS

Gepubliceerd op | Views: 260 | Onderwerpen: Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - Metalenspecialist AMG Advanced Metallurgical Group (AMG) gaat in de Verenigde Staten een tweede recyclingfabriek bouwen. Dat zal een kopie zijn van een al bestaande faciliteit in Cambridge, Ohio. Dat werd woensdag bekendgemaakt in een verklaring, zonder financiële details te verstrekken.

Het onderdeel AMG Vanadium heeft inmiddels een haalbaarheidsstudie afgerond en worden verschillende potentiële locaties bekeken. Na voltooiing zal de verwerkingscapaciteit voor afgewerkte katalysatoren zijn verdubbeld.

Naar verwachting zal de bouw halverwege 2019 beginnen en afgerond worden begin 2021. De bouw van een tweede recyclingfaciliteit in Noord-Amerika vervangt de eerder aangekondigde uitbreiding, met 30 procent, van de bestaande AMG Vanadium-fabriek.