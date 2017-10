Europese beurzen vrijwel vlak de handel uit

Gepubliceerd op | Views: 252 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De effectenbeurzen in Europa zijn dinsdag met kleine uitslagen gesloten. Handelaren maakten een pas op de plaats en keken vooral uit naar de kwartaalcijfers van grote Amerikaanse en Europese bedrijven die later deze week naar buiten komen.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot een fractie lager op 546,62 punten. De MidKap ging 0,1 procent omhoog, tot 831,04 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen zakten tot 0,2 procent.

Grootste stijger in de AEX was telecomconcern Altice, dat 0,8 procent aandikte. Vopak stond onderaan met een verlies van 1,8 procent. Het tankopslagbedrijf wil Gerard Paulides aanstellen als nieuwe financieel topman. Paulides komt van olie- en gasconcern Shell, waar hij momenteel een topfunctie heeft op het gebied van Investor Relations.

Air France-KLM

In de MidKap ging luchtvaartmaatschappij Air France-KLM het hardst omhoog met een plus van 3 procent. Kunstmestproducent OCI stond onderaan met een verlies van 2 procent.

Airbus dikte in Parijs een kleine 5 procent aan. De Europese vliegtuigbouwer verkreeg een meerderheidsbelang in de C-serie vliegtuigen van het Canadese Bombardier.

Danone

Danone noteerde een plus van 2 procent na goede kwartaalcijfers. Het Franse levensmiddelenconcern boekte in het derde kwartaal meer omzet, onder meer door de gestegen verkoop van babyvoeding en mineraalwater in China.

Het Britse uitgeefconcern Pearson ging in Londen ruim 7 procent omhoog, na een positief handelsbericht en een verhoging van de winstverwachting. De update van attractieparkenuitbater Merlin Entertainment viel tegen en het aandeel kelderde bijna 16 procent.

Credit Suisse

In Zürich won Credit Suisse ruim 1 procent. Een activistische investeerder heeft de Zwitserse bank tot doelwit gemaakt en dringt aan op een opsplitsing van het concern. Volgens bronnen gaat het om hedgefonds RBR Capital, dat wordt geleid door de Zwitser Rudolf Bohli.

De euro was 1,1754 dollar waard, tegen 1,1814 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,9 procent tot 51,40 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent minder, op 57,36 dollar per vat.