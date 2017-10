Bedrijfsresultaten domineren handel New York

Gepubliceerd op | Views: 391

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan dinsdag voor een vlakke opening, na de verse records op maandag. Beleggers verwerken weer een groot aantal bedrijfsresultaten. Onder meer banken Morgan Stanley en Goldman Sachs gaven een kijkje in de boeken. Dat deed ook medisch bedrijf Johnson & Johnson.

Morgan Stanley staat voor een hogere opening. De bank heeft in het derde kwartaal meer geld verdiend met vermogensbeheer en het zakenbankieren. Wel stonden daar lagere inkomsten uit de obligatiehandel tegenover. Ook bij Goldman Sachs waren de resultaten beter dan waar kenners rekening mee hielden.

Johnson & Johnson lijkt beleggers eveneens tevreden te hebben gesteld. Het bedrijf profiteerde van een toegenomen verkoop van zijn producten en de overname van onder meer de Zwitserse farmaceut Actelion.

Harley-Davidson

Motorenfabrikant Harley-Davidson blijft last houden van moeilijke marktomstandigheden. Zowel op thuismarkt VS als internationaal wist het concern minder motorfietsen aan de man te brengen. Verder zag het bedrijf de winst fors lager uitvallen.

Ook UnitedHealth opende de boeken. De grootste zorgverzekeraar van de VS stelde daarbij de verwachtingen voor het hele jaar naar boven toe bij, geholpen door beter dan verwachte kwartaalcijfers en groei bij al zijn divisies.

Netflix

Aanbieder van internettelevisie Netflix timmerde in het afgelopen kwartaal opnieuw stevig aan de weg. De aanwas van nieuwe abonnees houdt aan en overtrof zelfs de verwachtingen van analisten. De omzet viel circa een derde hoger uit.

Verder staat vliegtuigmaker Boeing in de schijnwerpers. Het bedrijf lijkt lager te gaan openen, nadat rivaal Airbus bekendmaakte de handen ineen te slaan met Bombardier met het maken van de zogeheten C-serie vliegtuigen van het Canadese bedrijf.

TransEnterix

Verder lijkt het aandeel van maker van medische apparatuur TransEnterix de koerssprong van maandag een passend vervolg te geven. Die opleving kwam nadat toezichthouder FDA groen licht gaf voor een robot voor chirurgisch gebruik van het bedrijf.

De beurzen in New York sloten maandag eensgezind op winst. De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent hoger op 22.956,96 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg 0,2 procent tot 2557,64 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,3 procent tot 6624,00 punten.