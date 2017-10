Zwakke motorenmarkt VS zit 'Harley' dwars

Gepubliceerd op | Views: 65 | Onderwerpen: Verenigde Staten

MILWAUKEE (AFN) - De moeilijke marktomstandigheden in de Verenigde Staten blijven motorenfabrikant Harley-Davidson dwarszitten. Het bedrijf haalt circa twee derde van zijn omzet op de thuismarkt. De dalende verkopen in de VS zorgden in de afgelopen maanden logischerwijs voor lagere opbrengsten.

Harley wist in het derde kwartaal in totaal ruim 64.000 motoren te verkopen. Dat betekende een daling van bijna 7 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In de VS verkocht Harley bijna 42.000 motoren, ruim 8 procent minder dan een jaar eerder. In de rest van de wereld vielen de verkopen een kleine 5 procent lager uit.

Onder de streep resteerde een winst van 68,2 miljoen dollar. Dat betekende bijna een halvering ten opzichte van het derde kwartaal van 2016. Om de moeilijke marktomstandigheden het hoofd te bieden, komt Harley met tientallen nieuwe modellen. Ook investeert het bedrijf fors in marketing om het tij te keren.