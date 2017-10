China stuwt omzet Rémy Cointreau

Gepubliceerd op | Views: 164 | Onderwerpen: China

PARIJS (AFN) - De Franse producent van cognacs en likeuren Rémy Cointreau is in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar op een hogere omzet uitgekomen. Het bedrijf zag met name in China de vraag naar cognac aantrekken.

De omzet in de eind september afgesloten eerste jaarhelft ging met 6 procent omhoog tot meer dan 544 miljoen euro. De verkoop van cognac van het merk Rémy Martin nam met bijna 14 procent toe. Naast China was volgens het bedrijf ook sprake van een sterkere verkoop in vooral Japan, Singapore en Noord-Amerika.

Het bedrijf handhaafde zijn verwachting dat de operationele winst in het hele boekjaar zal toenemen.