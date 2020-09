'Investeerder Apollo aast op Duitse plastic-bedrijf Covestro'

Gepubliceerd op | Views: 450 | Onderwerpen: Duitsland

FRANKFURT (AFN) - De Amerikaanse investeringsmaatschappij Apollo Global Management bekijkt een overname van de Duitse plastic-producent Covestro. Dat zeggen bronnen tegen persbureau Bloomberg. De marktwaarde van Covestro ligt momenteel op ongeveer 8,2 miljard euro.

Naar verluidt heeft Apollo in de afgelopen weken contact gezocht met Covestro voor een mogelijke overname. De onderhandelingen bevinden zich volgens de ingewijden nog in een vroege fase en is er geen zekerheid dat er een deal gesloten zal worden. Het in Leverkusen gevestigde Covestro werd in 2015 afgesplitst van het Duitse chemieconcern Bayer en levert onder meer plastic-producten aan de auto-industrie.