'Trump beslist binnen maximaal 36 uur over TikTok'

Altijd maar weer zogenaamde 'bronnen'....het lijkt me eens goed om een wereldwijd verbod in te stellen op de publicatie van 'nieuws' gebaseerd op bronnen, ingewijden, anonieme geruchten etc etc. Niet te doen waarschijnlijk maar zolang je dit onbestraft laat is alles beangstigend manipulatief....want er is nooit iemand verantwoordelijk voor leugenachtige stukken