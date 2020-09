Brouwer Carlsberg optimistischer over winstverwachting

Gepubliceerd op | Views: 191

KOPENHAGEN (AFN/BLOOMBERG) - De Deense brouwer Carlsberg is optimistischer gestemd over de winstverwachting voor dit hele jaar. Het bedrijf denkt dat de winstdaling minder sterk zal uitvallen dan eerder gedacht, dankzij het warme zomerweer in augustus en versoepeling van de lockdownmaatregelen in veel landen waardoor de bierverkopen stegen.

Carlsberg denkt nu dat de autonome operationele winst in 2020 met maximaal 9 procent zal dalen, terwijl eerder op een daling van 10 tot 15 procent werd gerekend. De brouwer stelt dat de verkopen in augustus boven verwachting waren en dat vooral in Oost-Europa de zaken voor de wind gingen. Verder zijn de vooruitzichten voor de Chinese markt verbeterd, aldus de onderneming. Carlsberg benadrukt wel dat de prognoses voor de rest van het jaar erg onzeker zijn vanwege de coronacrisis.