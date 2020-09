Voorlopig einde aan herstel woningbouw VS

Gepubliceerd op | Views: 130 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - De huizenbouw in de Verenigde Staten is in augustus weer iets gekrompen na enkele maanden van groei. Volgens de Amerikaanse overheid ging het aantal in aanbouw genomen woningen vorige maand met 5,1 procent omlaag in vergelijking met een maand eerder tot een kleine 1,5 miljoen huizen.

Daarmee viel het herstel stil. In juli was het aantal in aanbouw genomen woningen nog met een bijgestelde 17,9 procent toegenomen, wat al flink lager was dan de eerder gemelde toename met 22,6 procent. Economen hadden in doorsnee gerekend op een afname met 0,9 procent.

Door de coronacrisis kwamen veel woningbouwprojecten in het voorjaar stil te liggen of liepen vertraging op. Vanaf mei liet de markt een sterk herstel zien, maar toen het aantal coronagevallen vorige maand weer opliep stokte dat dus.

Het ministerie maakte verder bekend dat het aantal afgegeven bouwvergunningen vorige maand met 0,9 procent is afgenomen, terwijl een toename met 2 procent werd verwacht. In juli was hier nog een stijging met bijna 18 procent te zien.