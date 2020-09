Opnieuw afname groei bedrijvigheid industrie Philadelphia

Gepubliceerd op | Views: 52

PHILADELPHIA (AFN) - De industriële bedrijvigheid rond de Amerikaanse stad Philadelphia is in september minder sterk gegroeid dan een maand eerder. Het is de tweede maand op rij waarin de bedrijvigheid minder hard groeit.

Volgens de Federal Reserve van Philadelphia komt de zogeheten Philly Fed-index, die de bedrijvigheid weerspiegelt, uit op een stand van 15 tegen 17,2 een maand eerder. Economen hadden in doorsnee ook op die stand gerekend.