Bank of England tornt niet aan beleid

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Bank of England houdt het belangrijkste rentetarief gelijk op 0,1 procent. Ook het opkoopprogramma wordt onveranderd voortgezet nadat de beleidsmaker van de Britse centrale bank daar unaniem voor hadden gestemd. De economische vooruitzichten blijven "ongebruikelijk onduidelijk" als gevolg van de coronacrisis en de onzekerheid rond de brexit.

De Britse economie deed het de afgelopen tijd iets beter dan eerder werd voorzien, liet gouverneur Andrew Bailey van de Bank of England in zijn toelichting weten. Hij wees wel naar stijgende aantallen coronagevallen in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten als een mogelijk risico dat dit herstel weer zou kunnen dwarsbomen en daardoor zou er een langere periode met verhoogde werkloosheid kunnen ontstaan.

Dat zou ook de inflatie verder onder druk kunnen zetten en daarom gaat de centrale bank met andere toezichthouders in gesprek hoe eventuele negatieve rentes zouden kunnen worden ingevoerd. Economen denken dat de kans op negatieve rentes het grootst is bij een no-dealbrexit. Het benoemen en verkennen van de mogelijkheid daarop leidde onmiddellijk tot speculatie.