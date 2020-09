'ArcelorMittal heeft ergste achter de rug'

Gepubliceerd op | Views: 832 | Onderwerpen: staal

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Staalmaker ArcelorMittal is voorbij het dieptepunt op het gebied van winst, stellen analisten van Bank of America die hun advies verhoogden naar buy van neutral. Zij denken dat automakers, een belangrijke afzetmarkt die zwaar te lijden heeft onder de coronacrisis, hun voorraden inmiddels zo ver hebben teruggedrongen dat de staalproductie in het vierde kwartaal en de eerste helft van volgend jaar weer aan zal trekken.

Ook zijn de vooruitzichten voor de bouw minder slecht dan verwacht en kan dat de productie verder opdrijven. In Europa wordt een aantal grote infrastructuurprojecten opgepakt. De gestegen staalprijs en positieve cijfers over de bedrijvigheid in de industrie wijzen ook op meer vraag naar staal. Met het ophalen van extra kapitaal in mei heeft ArcelorMittal verder de balans "op orde gebracht".

Het aandeel ArcelorMittal stond donderdag rond 13.00 uur 3,7 procent hoger op 11,51 euro.