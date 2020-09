'Volkswagen dicht bij verkoop Bugatti'

De volledige top 10 kan je hier bekijken:1. Smart Fortwo (1997-2006): 3,35 miljard verlies, oftewel 4.470 euro per auto2. Fiat Stilo (2001-2009) 2,10 miljard verlies, oftewel 2.730 euro per auto3. VW Phaeton (2001-2012) 1,99 miljard verlies, oftewel 28.100 per auto4. Peugeot 1007 (2004-2009) 1,90 miljard verlies, oftewel 15.380 per auto5. Mercedes A-klasse (1997-2004) 1,71 miljard verlies, oftewel 1.440 euro per auto6. Bugatti Veyron (2005-2013) 1,70 miljard verlies, oftewel 4.617.500 euro per auto7. Jaguar X-Type (2001-2009) 1,70 miljard verlies, oftewel 4.690 euro per auto8. Renault Laguna (2006-2012) 1,54 miljard euro verlies, oftewel 3.550 euro per auto9. Audi A2 (2000-2005) 1,33 miljard verlies, oftewel 7.530 euro per auto10. Renault Vel Satis (2001-2009) 1,2 miljard verlies, oftewel 18.710 euro per auto