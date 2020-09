Europese beurzen verliezen terrein

quote: pmepme_ schreef op 17 september 2020 12:19:

even voorspellen...

De AEX daalt en glijdt door de negatieve opening van Wall street verder weg. Na 20.00u veert Wall street weer op en de AEX zit - zoals veelvuldig in het verleden - met de "gebakken peren".

even voorspellen...De AEX daalt en glijdt door de negatieve opening van Wall street verder weg. Na 20.00u veert Wall street weer op en de AEX zit - zoals veelvuldig in het verleden - met de "gebakken peren".

Dan openen we de dag er na toch gewoon in het groen om de achterstand in te lopen?Wat is nu het probleem??