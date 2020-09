Negatieve inflatie in eurozone bevestigd

Deflatie omdat de bestaande productiecapaciteit nog niet is aangepast of aangepast kan worden aan de huidige verlaagde vraag in de markt. Veel verbruiksgoederen zijn dus 'in de ramsch'. Bier, shampoo, wasmiddelen, wijn, verf etc. etc. Deze deflatie is een tijdelijk verschijnsel en stopt zodra 'ja dan nee' de productiecapaciteit wordt aangepast en dat is dan weer af te lezen aan een stijgende werkloosheid. Als daar de geldelijke steun wordt teruggedraaid, dan pas krijgen we weer helder zicht op 'nieuwe toekomst'.