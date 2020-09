Mobiele abonnementen blijven moeilijk vergelijkbaar

Gepubliceerd op | Views: 416

AMSTERDAM (ANP) - Het blijft voor consumenten lastig om informatie over mobielen abonnementen van verschillende aanbieders te vergelijken, al gaat het al wel iets beter dan vorig jaar. Dat concludeert de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De toezichthouder roept telecomaanbieders op hier werk van te maken.

De meeste consumenten zoeken op de websites van aanbieders naar informatie, zo komt uit ACM-onderzoek naar voren. Qua prijzen en voorwaarden is over het algemeen nog sprake van klare taal. Maar op het moment dat abonnementen vergeleken moeten worden, wordt het lastig. Volgens de ACM moet deze informatie zo worden gepresenteerd dat consumenten ze goed met elkaar kunnen vergelijken om daarna een keuze te maken.

Belangrijkste afweging daarbij is volgens het onderzoek informatie over de vaste kosten per maand, de lengte van het contract en de kwaliteit of betrouwbaarheid van het netwerk. Verder willen consumenten weten of ze hun huidige nummer mee kunnen nemen en hoe dat in zijn werk gaat, terwijl ze ook graag inzicht willen hebben in het eigen verbruik en de snelheid van het netwerk.

In vergelijking met een jaar eerder is volgens de ACM al wel sprake van verbetering.