'Aandelenuitgifte en strategiewijziging URW gedurfd'

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De geplande aandelenuitgifte van winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield (URW) en de daarbij behorende gedeeltelijke strategiewijziging zijn gedurfde stappen, maar mogelijk is het niet genoeg. Dat stellen analisten in reactie op het woensdag gepresenteerde 'resetplan' van de onderneming.

Analisten van Citi menen dat investeerders de stap van URW, onder meer een aandelenuitgifte ter waarde van 3,5 miljard euro en het afstoten van 4 miljard euro aan bezittingen, moeten verwelkomen. De marktvorsers weten echter niet of de stappen voldoende zijn om alle obstakels waar URW last van had weg te nemen. Zij zien het plan mogelijk eerder als een eerste stap dan als een definitieve oplossing voor het tegengaan van de zwakke aandelenkoers.

Collega's van Morgan Stanley waren verrast door de timing van de stap, die al gezet wordt voordat de eerder voorgenomen verkoop van bezittingen is afgerond. Zij maken zich zorgen dat investeerders de verkoopplannen als te ambitieus zien nu de vraag naar winkelvastgoed is afgenomen vanwege de coronacrisis. De analisten denken dat de vraag of er nu genoeg geld opgehaald wordt daardoor boven de markt zal blijven hangen. Morgan Stanley heeft een underweight-advies voor URW.

Het aandeel URW stond donderdag na enkele minuten handel 6,8 procent lager op 37,31 euro, waarmee het de grootste daler in de AEX was.