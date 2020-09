Unibail hekkensluiter in rode AEX

Het is alsmaar een reactie op het rentebesluit. Waar ter wereld dan ook. We liggen wereldwijd al tijden aan het gratis " geld-infuus ".

Ooit zullen we van dit infuus af moeten!!

De beurzen zijn volledig verslaafd. Bovendien zal de FED zeker geen grote stappen ondernemen voor de verkiezingen. Worden nog zware weken......