AEX opent fors in het rood

Gepubliceerd op | Views: 586

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag fors in het rood geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met flinke verliezen. Beleggers verwerkten de rentebesluiten van de Amerikaanse Federal Reserve en de Bank of Japan. Daarnaast werd uitgekeken naar de uitkomsten van de beleidsvergadering van de Bank of England, die later op de dag bekend worden gemaakt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 1,6 procent in de min op 549,45 punten. Alle 25 hoofdfondsen gingen omlaag. De MidKap daalde 0,9 procent tot 817,90 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 1,6 procent.

Unibail-Rodamco-Westfield was de grootste daler in de AEX met een verlies van 7 procent. Het winkelvastgoedfonds wil zijn financiële positie versterken en geeft daar onder meer voor 3,5 miljard euro aan aandelen voor uit. Ook wil de onderneming bezittingen ter waarde van zo'n 4 miljard euro afstoten en worden het dividend en de investeringen teruggeschroefd. Alle besparingen moeten worden gebruikt om de schuldenlast terug te brengen.