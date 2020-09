Aegon koopt eigen aandelen in

@Bob777



Je geeft als bedrijf gewoon de aandeelhouders de keuze in stock of cash.



Omdat je verwatering wil voorkomen koop je vervolgens met het geld wat je bespaard hebt de aandelen dan maar weer in.



Klinkt wat omslachtig inderdaad maar heeft er alles mee te maken dat je de aandeelhouders die keuze wil geven en daarmee jouzelf als bedrijf ook de keuze of je die aandelen wel of niet weer inkoopt, afhankelijk van je eigen financiële situatie.



@ Jakesnake



Door de aandelen weer in te kopen die uitgegeven zijn hou je de winst per aandeel juist gelijk, anders zou die lager worden tenzij je over het bespaarde dividend het zelfde rendement maakt als de rest.