'Lager begin voor Beursplein 5'

Gepubliceerd op | Views: 2.340

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal donderdag waarschijnlijk lager beginnen. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters met verliezen te openen. Beleggers verwerken de rentebesluiten van de Amerikaanse centrale bank en de Bank of Japan. Daarnaast wordt uitgekeken naar de uitkomsten van de beleidsvergadering van de Bank of England, die later op dag bekend worden gemaakt.

De Federal Reserve (Fed) liet de rente in de Verenigde Staten ongemoeid en verklaarde dat het rentetarief nog zeker tot en met 2023 dicht bij nul zal blijven. Dat is langer dan waar de beleidsmakers eerder rekening mee hielden. De Fed mikt op een gemiddelde inflatie van 2 procent gedurende langere tijd en 'maximale werkgelegenheid' voordat de rente weer omhoog gaat. De centrale bank is wel positiever gestemd over de Amerikaanse economie en voorziet voor dit jaar een kleinere krimp dan eerder werd verwacht.

In Japan bleef het omvangrijke monetaire stimuleringsbeleid eveneens ongewijzigd. Volgens de Japanse centrale bank verkeert de op twee na grootste economie ter wereld nog altijd in een "ernstige toestand", maar is er wel sprake van een enige verbetering. De Bank of Japan was daarmee iets optimistischer dan bij het rentebesluit in juli, toen werd verklaard dat de economie in een "zeer ernstige situatie" verkeerde.

Euronext

Op het Damrak staat Unibail-Rodamco-Westfield in de schijnwerpers. Het winkelvastgoedfonds wil zijn financiële positie versterken en geeft daar onder meer voor 3,5 miljard euro aan aandelen voor uit. Ook wil de onderneming bezittingen ter waarde van zo'n 4 miljard euro afstoten en worden het dividend en de investeringen teruggeschroefd. Alle besparingen moeten worden gebruikt om de schuldenlast terug te brengen.

Het aandeel Euronext zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van de Britse bank HSBC schroefden hun aanbeveling voor de beursuitbater terug.

Koersen

De Europese beurzen gingen woensdag overwegend licht vooruit. De AEX-index sloot 0,5 procent hoger op 558,43 punten en de MidKap won 1 procent tot 825,42 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,3 procent. De Londense FTSE daalde 0,4 procent. Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex 0,1 procent hoger op 28.032,38 punten. De brede S&P 500 daalde 0,5 procent en techbeurs Nasdaq zakte 1,3 procent.

De euro was 1,1769 dollar waard, tegen 1,1835 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,3 procent tot 39,63 dollar. Brentolie kostte 1,1 procent minder op 41,75 dollar per vat.