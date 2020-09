Bank of Japan houdt vast aan rente en beleid

quote: DasVreemd schreef op 17 september 2020 08:11:

Heel de wereld houdt vast aan laagste rentes ooit.



Doet de beurskoers echter geen goed...



Heel de wereld houdt vast aan laagste rentes ooit.Doet de beurskoers echter geen goed...

Daarnaast zal de bank of Japan jaarlijks voor maximaal 12 biljoen yen, omgerekend ruim 97 miljard euro, per jaar steken in aandelenfondsen. Dit dan weer wel :-)