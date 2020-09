Bank of Japan houdt vast aan rente en beleid

Gepubliceerd op | Views: 557 | Onderwerpen: Japan, rente

TOKIO (AFN/DPA) - De Japanse centrale bank houdt vast aan zijn ultralage rente en het zeer ruime monetaire beleid. Dat heeft de Bank of Japan besloten tijdens een beleidsvergadering. Daarmee wil de bank de Japanse economie ondersteunen die hard is geraakt door de coronacrisis en daarvoor al te lijden had van een btw-verhoging vorig jaar.

De Bank of Japan zag weliswaar "geleidelijk herstel" optreden, maar de economie blijft in een "ernstige situatie". De coronacrisis treft de Japanse economie niet alleen van binnenuit, maar ook van buitenaf omdat er fors minder vraag is naar Japanse producten zoals auto's.

De centrale bank blijft staatsleningen opkopen zonder daarbij een bovengrens te stellen. Daarnaast zal de bank of Japan jaarlijks voor maximaal 12 biljoen yen, omgerekend ruim 97 miljard euro, per jaar steken in aandelenfondsen. De bank zette zijn ruime monetaire beleid in 2013 in met als doel om een inflatie van 2 procent te bereiken. Het is echter nooit gelukt daar in de buurt te komen

De woensdag aangetreden nieuwe Japanse premier Yoshihide Suga heeft aangekondigd het economische beleid van zijn voorganger Shinzo Abe, dat bekend stond als Abenomics, voort te willen zetten. Behalve een ruim monetair beleid steunt dat op fiscale stimulus en structurele hervormingen.