Werkloosheid in augustus minder hard gestegen

[...]Kabinet verlengt coronasteun banen en economie tot in 2021Het nieuwe pakket loopt tot in 2021 en is gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren.

Deze steun is een lachertje. Je moet -30% aantonen in je omzet. -20 is al killing voor veel bedrijven. En daarbij gaat de overheid veel minder geven. Ik dacht tot max. 70% van het loon. Ik denk dat de bedrijven die niet instaat zijn geweest om zich aan te passen aan de markt snel kapot gaan of anders veel mensen op straat gaan zetten.