'Saudische olieproductie eind september terug'

Ik snap dat die Saudies de boel snel zullen herstellen, maar er is geen enkele garantie dat het niet nog een keer gebeurd, misschien met veel zwaardere explosieven. Dat hele Midden-Oosten is onder andere verwikkeld in sektarisch geweld. Alleen in de landen waar een dictator aan de macht is is het relatief rustig, maar met SA als voorbeeld lijkt dat ook verleden tijd. Je zou toch wel gek zijn om maar een cent in Aramco te investeren, want ieder moment kan daar het sektarisch geweld losbarsten. Ik hoop dat onze pensioenfondsen en verzekeraars verre blijven van Aramco aandelen. Die Saudies willen ff snel cashen en dan naar Maleisië of Indonesië vertrekken op het moment dat het hele Midden-Oosten in een groot sektarisch slagveld veranderd.