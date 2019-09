'Overnamebod in maak op verfbedrijf Axalta'

Gepubliceerd op | Views: 217

NEW YORK (AFN) - Investeerder Clayton, Dubilier & Rice is in gesprek met verfbedrijf PPG Industries over een overnamebod op diens Amerikaanse branchegenoot Axalta Coating Systems. Dat meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg.

De investeringsmaatschappij is naar verluidt ook in overleg met andere partijen over de vorming van een consortium voor het bod op Axalta, waaronder BlackRock en het Singaporese staatsfonds GIC. Eerder dit jaar werd nog bekend dat Axalta keek naar zijn strategische opties, waaronder een verkoop van de onderneming. Er gaan al wat langer overnamegeruchten rond Axalta.

Twee jaar geleden was Axalta nog in verregaande onderhandelingen met AkzoNobel over een overname. Die gesprekken werden afgebroken toen Nippon Paint een overnamebod deed op Axalta. Gesprekken met de Japanners liepen vervolgens echter op niets uit.