Damrak sluit licht hoger

AMSTERDAM (AFN) - De beurs in Amsterdam is dinsdag licht hoger gesloten, terwijl elders in Europa een wisselend beeld was te zien. De aandacht van beleggers ging opnieuw uit naar de oliemarkt na de aanvallen op twee grote olievelden in Saudi-Arabië. Verder werd uitgekeken naar de Amerikaanse Federal Reserve, die dinsdag begon aan zijn tweedaagse beleidsvergadering en woensdag waarschijnlijk met een nieuwe renteverlaging komt.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,3 procent in de plus op 574,93 punten. De MidKap verloor 0,3 procent tot 835,41 punten. Londen en Frankfurt daalden licht, Parijs won 0,2 procent.

De olieprijzen vielen behoorlijk terug na de forse stijging van rond 13 procent een dag eerder. Er kwamen berichten dat de olieproductie van Saudi-Arabië mogelijk veel sneller is hersteld dan eerder werd gedacht. De prijs van Amerikaanse olie daalde 4,8 procent tot 59,90 dollar per vat en Brentolie zakte 4,8 procent tot 65,71 dollar per vat. De euro was 1,1062 dollar waard, tegen 1,1004 dollar op maandag.

RELX

Grootste stijger in de AEX was informatieleverancier RELX met een koerswinst van 2,8 procent. Staalfabrikant ArcelorMittal sloot de rij met een verlies van 3,4 procent. Olie- en gasconcern Shell ging iets omhoog, net als het Franse Total in Parijs. Het Britse BP verloor 1,5 procent in Londen.

In de MidKap leverde Wereldhave 1,6 procent in. Kredietbeoordelaar Moody's verlaagde de vooruitzichten voor het vastgoedbedrijf. Hekkensluiter bij de middelgrote fondsen was navigatiedienstverlener TomTom met een min van 3,5 procent.

Zalando

In Brussel klom AB InBev 0,5 procent. Volgens persbureau Bloomberg moet de beursgang van de Aziatische dochter van de biergigant omgerekend zo'n 4,4 miljard euro opbrengen. De brouwer blies in juli een eerdere poging om Budweiser APAC in Hongkong naar de beurs te brengen af wegens tegenvallende interesse van beleggers.

Zalando raakte bijna 10 procent kwijt in Frankfurt. De Zweedse investeerder Kinnevik heeft zijn belang in de Duitse online kledingverkoper verkleind. Thyssenkrupp eindigde vlak. Investeerders Advent, Cinven en staatsfonds Abu Dhabi Investment Authority werken volgens zakenkrant Financial Times samen aan een bod op de liftentak van het Duitse industrie- en staalconcern.