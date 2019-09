'Saudische olieproductie sneller hersteld'

Gepubliceerd op | Views: 2.288

RIYAD (AFN/BLOOMBERG) - De olieproductie van Saudi-Arabië is mogelijk veel sneller weer volledig hersteld dan gedacht. Persbureau Reuters meldt op basis van ingewijden dat de Saudische productie al binnen twee tot drie weken weer op volle toeren kan draaien, na de aanvallen op Saudische olie-installaties afgelopen weekend.

De olieprijzen gingen flink omlaag door de berichtgeving, na de scherpe prijsstijging maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie (van 159 liter) daalde dinsdagmiddag 5,7 procent tot 59,31 dollar en Brentolie ging ruim 6 procent onderuit tot 64,80 dollar per vat.

Eerder werd gevreesd dat het maanden zou kunnen duren voordat de productie weer grotendeels is hersteld. Saudi-Arabië zou nu al circa 70 procent van het productieverlies van 5,7 miljoen vaten olie per dag hebben goedgemaakt. Door droneaanvallen op de Saudische oliefaciliteiten in Abqaiq en Khurais lag ongeveer 5 procent van de olieproductie wereldwijd plat.

De Saudische energieminister Abdulaziz bin Salman geeft later op de dag een persconferentie. Daaruit wordt mogelijk meer duidelijk over de omvang van de schade aan de faciliteiten van het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco en over inschattingen rond de tijd die nodig is voor herstelwerkzaamheden.