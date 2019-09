'Wall Street opent licht in het rood'

Gepubliceerd op | Views: 768

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York openen dinsdag naar verwachting met kleine verliezen. Beleggers wachten voordal de uitkomsten van de tweedaagse rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve af. Daarnaast gaat de aandacht uit naar de nasleep van een drone-aanval in Saudi-Arabië, die de olieproductie van het land heeft gehalveerd.

De Fed kondigt woensdag naar verwachting een nieuwe renteverlaging aan, na in juli voor het eerst in tien jaar tijd de rente te hebben verlaagd. Op financiële markten wordt voornamelijk uitgekeken naar aanwijzingen in de persconferentie van preses Jerome Powell over eventuele toekomstige maatregelen.

De Saudische oliemaatschappij Saudi Aramco heeft naar verluidt aan zeker vier klanten laten weten dat olieleveringen worden verplaatst als gevolg van de aanval op olie-installaties afgelopen weekend. Het is het eerste signaal dat productieproblemen in het land problemen veroorzaken voor leveringen.

Terugval olieprijzen

De olieprijzen zijn dinsdag iets teruggevallen, na forse stijgingen een dag eerder. De waarde van een vat Brentolie kende maandag de sterkste eendaagse prijsstijging sinds zeker 1988. Voorbeurs stonden olieconcerns als ExxonMobil, Chevron en Occidental Petroleum op lichte winst.

Op financiële markten speelt ook de vraag of de aanval spanningen in het Midden-Oosten verergert. De Verenigde Staten wijzen Iran aan als schuldige, maar president Donald Trump benadrukte eerder deze week geen oorlog te willen.

Kraft Heinz

Bij de bedrijven beweegt Kraft Heinz mogelijk op het nieuws dat zijn op één na grootste aandeelhouder, 3G Capital, meer dan 25 miljoen aandelen in de levensmiddelenproducent heeft verkocht. Klusketen Home Depot kreeg een adviesverlaging bij zakenbank Guggenheim Securities. Nabeurs openen pakketbezorger FedEx en softwarebedrijf Adobe Systems de boeken.

Maandag sloten de Amerikaanse beurzen in het rood. De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent lager op 27.076,82 punten. De breder samengestelde S&P 500-index verloor 0,3 procent tot 2997,96 punten. Technologiebeurs Nasdaq zakte ook 0,3 procent, tot 8153,54 punten.