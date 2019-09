Sony wil chips blijven maken

Gepubliceerd op | Views: 109

TOKIO (AFN) - Elektronicaconcern Sony is niet van plan zijn chipdivisie van de hand te doen. Dat schrijft het Japanse bedrijf in een brief aan aandeelhouders in reactie op druk van de activistische aandeelhouder Daniel Loeb.

Loeb maakte in juni bekend met zijn investeringsmaatschappij Third Point een belang van 1,5 miljard dollar in Sony te hebben opgebouwd. Hij drong erop aan dat Sony de halfgeleiderdivisie in de verkoop zou gooien. Ook de verzekeringsactiviteiten zouden moeten worden afgestoten, zodat Sony zich volledig kan toeleggen op zijn entertainmenttak.

Volgens Sony is chipdivisie echter nodig voor groei. Het belang in verzekeringstak draagt bij aan de waarde van het concern.