Kinnevik verkoopt deel van belang in Zalando

BERLIJN (AFN/BLOOMBERG) - De Zweedse investeerder Kinnevik heeft zijn belang in online kledingverkoper Zalando verkleind. De Zweden verkochten 5,2 procent van de aandelen in Zalando voor 558 miljoen euro. Kinnevik zal de komende zes maanden niet meer aandelen van de hand doen.

Kinnevik heeft na de verkoop nog altijd iets meer dan een kwart van Zalando in handen. De koers van het Duitse bedrijf was de afgelopen maanden weer hersteld, na een flinke tik in 2018. Zalando was de laatste tijd positiever over zijn winst en omzetgroei.

Volgens Kinnevik is de verkoop gedreven door de wens om in meer bedrijven te investeren. De relatie tussen de investeerder en Zalando is volgende de retailer dan ook goed.