AEX begint vrijwel vlak

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag vrijwel vlak begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden met kleine koersuitslagen. Beleggers keken vooral naar de Amerikaanse Federal Reserve, die later op de dag begint aan zijn tweedaagse rentevergadering. Daarnaast bleef de blik gericht op de geopolitieke ontwikkelingen rond de aanvallen op olievelden in Saudi-Arabië.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel een fractie hoger op 573,66 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 835,80 punten. De beurs in Parijs bleef vlak. Frankfurt en Londen verloren tot 0,2 procent.

Grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak was Takeaway met een verlies van 1 procent. Shell voerde de stijgers aan met een winst van 0,8 procent. In de MidKap sloot Arcadis de rij met een min van 1,1 procent. Bodemonderzoeker Fugro ging aan kop met een plus van 1,2 procent.