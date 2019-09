'Beleggers verwachten hoger rendement'

Als de vooruitzichten "onrealistisch" hoog zijn, zullen ze spoedig "onrealistisch" laag worden. Een realistisch moment om dan(bij) te kopen, en dus onrealistisch om te verkopen. De aantrekkelijkste kansen doen zich voor telkens als de markt in mineur is. Contrair beleggen is dan de boodschap. Al is dit maar weinigen gegeven.