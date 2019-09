IEX neemt Beursgorilla en Beleggen.nl over

Dikke proficiat! Ze zijn goed bezig.



Toddemij: Bij de Telegraaf moet je ook betalen hoor, voor de meeste artikelen die er echt toe doen...



Die onnozelheid dat een alerte financiële website kan bestaan zonder inkomsten....Daar erger ik mij aan.



Vrijwel alles wordt gesubsidieerd in Nederland, dus moet IEX dan ook maar de hand op houden bij de regering.



Zo van: Wij hebben een opvoedkundige taak. Wij brengen de bevolking iets bij over beleggen. Geef ons jaarlijks 10 miljoen subsidie.



Dat is toch een peuleschil vergeleken met die volkstheater die je NU op de Nederlandse tv kunt zien....



Peter