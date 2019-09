'Afwachtend begin voor Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 1.740

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam begint dinsdag naar verwachting vrijwel vlak. Ook de andere Europese beurzen zullen waarschijnlijk met kleine koersuitslagen openen. Beleggers wachten op de Amerikaanse Federal Reserve, die later op de dag begint aan zijn tweedaagse rentevergadering. Daarnaast blijft de blik gericht op de geopolitieke ontwikkelingen rond de aanvallen op olievelden in Saudi-Arabië.

De olieprijzen vielen iets terug na de enorme koersstijging een dag eerder. De prijs van Amerikaanse olie daalde 0,8 procent tot 62,35 dollar per vat. Brentolie zakte 0,4 procent in prijs tot 68,76 dollar per vat. Maandag stegen de olieprijzen rond de 13 procent. Oliegigant Saudi Aramco, de eigenaar van de aangevallen olievelden, verwacht dat het weken tot maanden zal duren voordat het grootste deel van de productieproblemen is opgelost.

Aan het handelsfront werd bekendgemaakt dat vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en China komende donderdag een ontmoeting hebben om te praten over een oplossing voor het slepende handelsconflict. Op het hoogste niveau wordt naar verwachting in oktober verder gepraat door toponderhandelaar Robert Lighthizer, de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin en de Chinese vicepremier Liu He.

KLM

Aan het bedrijvenfront heeft Moody's zijn outlook voor Wereldhave verlaagd van stabiel naar negatief. De rating van Wereldhave blijft vooralsnog gehandhaafd op Baa2. Volgens de kredietbeoordelaar hangen de negatievere vooruitzichten samen met de aanhoudend zwakke operationele prestaties van het vastgoedconcern in een uitdagend retaillandschap.

Ook luchtvaartcombinatie Air France-KLM staat in de schijnwerpers. Grondpersoneel van KLM legt komende woensdagmiddag voor de derde keer in twee weken het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen.

AB InBev

In Brussel gaat de aandacht uit naar AB InBev. Volgens persbureau Bloomberg moet de beursgang van de Aziatische dochter van de biergigant omgerekend zo'n 4,4 miljard euro opbrengen. De bierbrouwer blies in juli een eerdere poging om Budweiser APAC in Hongkong naar de beurs te brengen af wegens tegenvallende interesse van beleggers.

Aan het overnamefront meldde zakenkrant Financial Times dat investeerders Advent, Cinven en het staatsfonds Abu Dhabi Investment Authority samenwerken aan een bod op de liftentak van industriegigant Thyssenkrupp. Thyssenkrupp onderzoekt momenteel de opties voor zijn meest winstgevende divisie, onder druk van activistische aandeelhouders.

De euro bleef dinsdagochtend vrijwel onveranderd op 1,1005 dollar.