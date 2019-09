AB Inbev wil 4,4 miljard ophalen met beursgang

Gepubliceerd op | Views: 377 | Onderwerpen: levensmiddelen

BRUSSEL (AFN) - De beursgang van de Aziatische dochter van biergigant AB InBev moet tot 37,9 miljard Hongkong dollar, omgerekend zo'n 4,4 miljard euro, opbrengen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Er zouden iets meer dan 1,26 miljard aandelen van Budweiser Brewing Company APAC worden aangeboden voor een prijs van 27 tot 30 Hongkongse dollar. De bierbrouwer blies in juli een eerdere poging om Budweiser APAC in Hongkong naar de beurs te brengen af wegens tegenvallende interesse van beleggers.

De beoogde opbrengst is nog ongeveer de helft van waar toen op werd gemikt. Toen werden meer aandelen aangeboden en sindsdien deed het concern zijn Australische activiteiten, die onderdeel waren van Budweiser APAC, van de hand. De verkoop van het Australische Carlton & United Breweries aan Asahi uit Japan leverde AB Inbev ongeveer 10 miljard euro op.

Toch kan het nog de op een na grootste beursgang van het jaar worden. De grootste beursgang tot nu toe was die van de taxi-app Uber in mei in de Verenigde Staten. Die was goed voor een opbrengst van 8,1 miljard dollar (bijna 7,4 miljard euro). Bij het recente beursdebuut van techbedrijf Prosus in Amsterdam werden geen nieuwe aandelen uitgegeven, maar slechts bestaande aandelen omgezet en genoteerd.