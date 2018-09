Vooruitzicht heffingen drukt Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 1.170

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met verliezen de dag uitgegaan. De stemming op de financiële markten werd gedrukt door de aanhoudende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China. Vooral technologiebedrijven hadden het daardoor moeilijk.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 26.062,12 punten. De breder samengestelde S&P 500 verloor 0,6 procent tot 2888,80 punten. Technologiebeurs Nasdaq daalde 1,4 procent tot 7895,79 punten.

De Amerikaanse president Donald Trump liet weten na het sluiten van de handel met een aankondiging over China te komen. Vermoedelijk kondigt hij nieuwe importheffingen aan op nog eens 200 miljard dollar aan Chinese goederen. Eerder was er nog enige hoop bij beleggers dat het handelsoverleg zou worden hervatten. China zal naar verwachting met heffingen terugslaan.

Webwinkels verloren

Technologiefondsen als Google-moeder Alphabet en Apple leverden tot 2,7 procent in. Wel wist persbureau Bloomberg te melden dat sommige Apple-producten zoals de Apple Watch niet getroffen worden door de heffingen.

Ook in New York genoteerde Chinese bedrijven stonden onder druk. Zo verloren de webwinkelbedrijven Alibaba en JD.com tot 5,1 procent. Maker van elektrische auto's Nio, dat vorige week zijn beursdebuut beleefde, verloor ruim 14 procent.

Groen licht

Amazon ging 3,2 procent omlaag na een rapport van Citi. Analisten stelden dat de onderneming er goed aan zou doen om haar retailtak en Amazon Web Services van elkaar los te maken. Zo'n splitsing zou grote impact kunnen hebben op de ontwikkeling van het bedrijf.

De mega-overname door de Amerikaanse zorgverzekeraar Cigna van zorgdienstverlener Express Scripts mag doorgaan. Mededingingsautoriteiten gaven maandag groen licht voor de overname ter waarde van 54 miljard dollar. Cigna en Express stegen 1,4 en 3,7 procent.

De euro was 1,1685 dollar waard, tegen 1,1689 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,4 procent in prijs tot 68,74 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder, op 77,91 dollar per vat.