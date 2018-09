Gepubliceerd op | Views: 967

LOS ANGELES (AFN/RTR) - Een Britse duiker die door Elon Musk is uitgemaakt voor pedofiel, spant een rechtszaak tegen hem aan. Vernon Unsworth beschuldigt de Tesla-topman van laster, zo blijkt uit rechtbankdocumenten. Hij eist bij de rechtbank in Los Angeles onder meer een schadevergoeding van 75.000 dollar (ruim 64.000 euro).

Musk heeft herhaaldelijk uitgehaald naar de Brit, die dit jaar een belangrijke rol speelde bij de redding van een groep kinderen uit een grot in Thailand. Musk bood destijds een miniduikboot aan voor de reddingsoperatie. Unsworth zei vervolgens tegen CNN dat de inzet van zo'n machine geen enkel nut zou hebben. Hij noemde het aanbod van Musk een ,,PR-stunt''.

De kritiek schoot Tesla-baas compleet in het verkeerde keelgat. Hij maakte de redder op Twitter uit voor ,,pedo''. Ook noemde hij het verdacht dat een Brit in Thailand woont. Musk zei later de uitbarsting te betreuren, maar schilderde Unsworth vervolgens toch weer af als ,,kinderverkrachter'' in een e-mail aan een verslaggever.