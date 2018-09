Onthulling Audi's in achtertuin Tesla

Eeh korte vraag, hoe had Tesla het rijk min of meer alleen in de wereld van de Elektrische auto?



Volgens mij was Toyota een van de eerste van de afgelopen 20 jaar met een succesvolle hybride.



Daarnaast zijn er al langer dan Tesla modellen elektrische modellen beschikbaar van nissan, Renault, chevrolet, etc..



Tesla's "succes" wordt zo ontiegelijk overdreven dat je er moe van zal worden.



Laat ze eerst maar zien dat de auto operationeel blijft en een normale crashtest overleeft..